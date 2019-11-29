Александр Медведев: Рассчитываем, что Малком присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре Нападающий «Зенита» тренируется с бразильским «Коринтиансом».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком восстанавливается от травмы в Бразилии.

«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, далее мы выбрал Бразилию, так как погодный фактор тоже играет свою роль. Всё нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре», — сказал Медведев «Чемпионат.com».

Напомним, 22-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе за 40 млн евро.

Из-за травм нападающий всего два раза появлялся на поле в составе сине-бело-голубых.