Александр Медведев: Рассчитываем, что Малком присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком восстанавливается от травмы в Бразилии.
«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, далее мы выбрал Бразилию, так как погодный фактор тоже играет свою роль. Всё нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре», — сказал Медведев «Чемпионат.com».
Напомним, 22-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе за 40 млн евро.
Из-за травм нападающий всего два раза появлялся на поле в составе сине-бело-голубых.
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