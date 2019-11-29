Кевин Кэмпбелл: Аллегри или Почеттино смогут вывести «Арсенал» из кризиса По словам Кэмпбелла оба специалиста должны стать для «Арсенала» приоритетной целью.

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл считает, что Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино смогут вывести лондонский клуб из кризиса.

- Еще в тот момент, когда Эмери был близок к отставке, я хотел видеть на его месте Макса Аллегри, и все еще думаю, что он один из тех элитных менеджеров и тренеров, которые могли бы развернуть корабль «Арсенала».

Также мы знаем, что уже свободен Почеттино. Правда к нему есть несколько вопросов, так как он ничего не выиграл. Но мы знаем одно - Маурисио очень хороший тренер и менеджер. Он способен создать реальную структуру в «Арсенале», потому что этого, действительно, клубу не хватает.

Есть другие специалисты, которые работают на данный момент, но эти двое, я думаю, могли бы отлично справиться с этой работой, - цитирует Кэмпбелла Goal.com.

Напомним, что утром «Арсенал» объявил об отставке Эмери с поста главного тренера лондонского клуба. 48-летний испанец возглавил английскую команду в начале прошлого сезона, сменив на посту Арсена Венгера. Под его руководством «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и дошла в финала Лиги Европы, где уступила «Челси» (1:4).

Добавим, что Аллегри находится без работы с момента увольнения из «Ювентуса» в мае 2019 года. За пять лет работы с туринской командой 52-летний специалист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок, а также дважды доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.

Почеттино был отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма» 19 ноября. Под руководством 47-летнего тренера лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов-2018/19, где уступили «Ливерпулю» со счетом 0:2.