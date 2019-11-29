Кевин Кэмпбелл: Аллегри или Почеттино смогут вывести «Арсенал» из кризиса

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл считает, что Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино смогут вывести лондонский клуб из кризиса.
- Еще в тот момент, когда Эмери был близок к отставке, я хотел видеть на его месте Макса Аллегри, и все еще думаю, что он один из тех элитных менеджеров и тренеров, которые могли бы развернуть корабль «Арсенала».
Также мы знаем, что уже свободен Почеттино. Правда к нему есть несколько вопросов, так как он ничего не выиграл. Но мы знаем одно - Маурисио очень хороший тренер и менеджер. Он способен создать реальную структуру в «Арсенале», потому что этого, действительно, клубу не хватает.
Есть другие специалисты, которые работают на данный момент, но эти двое, я думаю, могли бы отлично справиться с этой работой, - цитирует Кэмпбелла Goal.com.
Напомним, что утром «Арсенал» объявил об отставке Эмери с поста главного тренера лондонского клуба. 48-летний испанец возглавил английскую команду в начале прошлого сезона, сменив на посту Арсена Венгера. Под его руководством «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и дошла в финала Лиги Европы, где уступила «Челси» (1:4).
Добавим, что Аллегри находится без работы с момента увольнения из «Ювентуса» в мае 2019 года. За пять лет работы с туринской командой 52-летний специалист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок, а также дважды доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.
Почеттино был отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма» 19 ноября. Под руководством 47-летнего тренера лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов-2018/19, где уступили «Ливерпулю» со счетом 0:2.