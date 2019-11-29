Президент «Оренбурга»: Готовы пойти «Сочи» навстречу

- Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу, - приводит слова Кияева ТАСС.
Ранее пресс-служба «Сочи» объявила, что в команде произошла эпидемия ангины – из-за болезни выбыло из строя десять полевых игроков.
Напомним, что встреча с «Оренбургом» должна состоятся 1 декабря.
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