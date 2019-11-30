В субботу состоится жеребьевка Евро-2020 Начало жеребьевки – 20:00 (мск).

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В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.

Напомним, Россия уже точно сыграет с Данией, которая будет еще одной хозяйкой группы B, а также с Бельгией, попавшей в группу из первой корзины. Таким образом, сегодня определится четвертая командой, которой станет Финляндия или Уэльс.

Состав корзин:

Первая корзина: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Вторая корзина: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландии, Россия

Третья корзина: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Четвертая корзина: Уэльс, Финляндия и четыре победителя стыковых матчей

Отметим, что уже известно, что в качестве хозяев Италия возглавит группу A, Голландия – группу С (туда же из первой корзины попадет Украина), Англия – группу D, Испания – группу E, Германия – группу F.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и Копенгагене.

Начало жеребьевки – 20:00 (мск).