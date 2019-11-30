Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у хозяев.

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал решение перенести матч 18-го тура премьер-лиги с «Сочи» из-за эпидемии ангины у соперника.

«Три очка нам, конечно, нужны, но хотим заработать их в честной борьбе, – приводит «Р-Спорт» слова Кияева. – Мы дали свое согласие на перенос матча и направили письмо в РФПЛ».

Напомним, в субботу премьер-лига сообщила о том, что матч «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря, перенесен на резервный день.

Ранее сообщалось, что десять игроков «Сочи», включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова и Алексея Померко, заболели ангиной.