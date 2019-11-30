«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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30 ноября 2019 15:07Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» в домашнем матче 18-го тура молодежного первенства со счетом 2:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга голами отметились Кирилл Косарев (8-я минута) и Кирилл Кравцов (30).

После этой игры «Зенит» набрал 30 очков и вышел на третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак», имея в активе такое же количество очков, опустился на пятую строчку.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет против «Динамо», а «Спартак», прервавший свою серию из девяти матчей без поражений, на своем поле примет «Ростов».

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