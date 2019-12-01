Александр Дюков: Мы верим в себя Сборная России узнала своих соперников по групповому турниру Евро-2020.

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Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, дал свой комментарий относительно итогов жеребьевки Евро-2020.

«Если говорить о наших соперниках, то Бельгия не нуждается в представлении. Это первая команда в рейтинге ФИФА, ее силу мы проверили на себе во время группового этапа. Дания находится выше нас в рейтинге, она отличается прекрасной организацией игры. В составе сборной Дании много опытных игроков, которые играют в топ-5 чемпионатах Европы. Будет непросто, но мы верим в себя. Важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели», - цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет с командами Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге, а также в Копенгагене с датчанами.

Матчи состоятся 13, 17 и 22 июня соответственно.