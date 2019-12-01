Главный тренер сборной Финляндии допустил возвращение Еременко в сборную Сборная Финляндии - соперник сборной России в групповом турнире Евро-2020.

Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии, заявил, что не исключает возвращения в состав команды полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», - приводит слова специалиста ТАСС.

Последний раз полузащитник выходил на поле в футболке национальной сборной в сентябре 2016 года. Всего на его счету 73 матча и пять забитых голов в составе сборной Финляндии.

В текущем сезоне РПЛ Еременко сыграл за «Ростов» 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, матч «Финляндия» - «Россия» состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.