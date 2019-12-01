Борис Игнатьев: Есть уверенность, что сборная России попадет в плей-офф Сборная России узнала своих соперников на групповом этапе Евро-2020.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России, поделился мнением о соперниках сборной России на чемпионате Европы.

«В нашей группе есть фаворит – бельгийцы. Пока нам с ними тяжело. С Данией мы должны играть с преимуществом или на равных. Сборная Финляндии заведомо слабее трех остальных команд группы. Хорошо, что два матча проводим дома. У меня есть уверенность, что наша сборная попадет в плей-офф», - приводит слова Игнатьева пресс-служба УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки на групповом этапе чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Начнет турнир команда Станислава Черчесова 13 июня матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня, там же, сыграет с Финляндией, а завершится групповой этап для россиян в Копенгагене, 22 июня, матчем с датчанами.