Игорь Коновалов о ничье в матче с «Ахматом»: Нам в какой-то степени повезло Его команда смогла сравнять счет на последних минутах матча в Грозном.

23-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал исход матча 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

– По тому, как складывалась эта игра, конечно, ничья – неплохой результат для нас. Все-таки мы отыгрались по сути в последней атаке в компенсированное время. Тем более незадолго до этого у соперника была возможность сделать счет 2:0. Возможно, в какой-то степени нам повезло. Но, с другой стороны, везение тоже нужно заработать. Да и в целом по игре мы не заслуживали поражения. Поэтому, думаю, есть справедливость в том, что сыграли вничью в этом матче, – цитирует полузащитника Sport24.ru.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 Коновалов провел в составе казанцев 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал и 1 результативную передачу.

Рубин занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.