Александр Кержаков о жеребьевке сборной на Евро: Повезло или нет – узнаем после турнира Он уверен, что у команды Станислава Черчесова будут шансы выйти в плей-офф.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил результаты вчерашней жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.

– Хоть жеребьевка прошла и вчера, практически все соперники были известны. Кроме одной команды. Многие говорят, что повезло, что к нам в группу попала Финляндия, а не Уэльс. Я бы не был так поспешен в выводах. Повезло или нет – узнаем после Евро. Какой шанс у сборной России выйти из группы? В данный момент – вполне реальный, – сказал Кержаков порталу Sport24.ru

Напомним, что сборная России попала в группу B, где сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.