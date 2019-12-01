«Локомотив» – «Динамо»: Ворота хозяев будет защищать Коченков - Советский спорт
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01 декабря 2019 16:08ФутболКорегин Владислав

«Локомотив» – «Динамо»: Ворота хозяев будет защищать Коченков

Матч пройдет в рамках 18-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Ал.Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Эдер, Дорофеев, Рыбчинский, Магкеев, Тугарев, Живоглядов, Мухин, Жемалетдинов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулев, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н’Жи.

Сообщается, что голкипер сборной России Маринато Гилерме пропустит игру из-за микроповреждения.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Локомотив» в 16:30 по московскому времени.

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