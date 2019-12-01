«Лестер» обыграл «Эвертон», «МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой» Завершился 14-й тур чемпионата Англии.

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Матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» завершился вничью 2:2, а «Лестер» обыграл «Эвертон» с результатом 2:1.

В Манчестере на «Олд Траффорд» счет на 11-й минуте открыл полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш, но к середине второго тайма манкунианцы вели 2:1.

На 42-й минуте Маркус Рашфорд попал в штангу, замыкая прострел Андреаса Перейры, но мяч в ворота бирмингемцев отскочил от их вратаря Тома Хитона. Ну а на 64-й «МЮ» вышел вперед стараниями Виктора Линделефа, который забил головой после углового.

Впрочем, уже две минуты спустя бирмингемцы отыгрались стараниями Тайрона Мингса. Счет 2:2 сохранился до финального свистка.

В параллельном матче «Лестер» обыграл дома «Эвертон» со счетом 2:1.

Команда из Ливерпуля забила первой на 23-й минуте, когда Ришарлисон точно пробил головой после навеса Джибрила Сидибе.

На 68-й минуте «Лестер» отыгрался благодаря точному удару с левой в исполнении Джейми Варди. Незадолго же до финального свистка (на четвертой добавленной минуте) победу команде Брендана Роджерса принес Келечи Ихеаначо.

«Лестер» набрал 32 очка и занимает вторую позицию, на восемь очков отставая от лидирующего «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» идет девятым с 18 очками. «Астон Вилла», набравшая на три очка меньше, занимает 15-е место. «Эвертон» находится на 17-й позиции с 14 очками.

4 декабря состоятся матчи 15-го тура чемпионата АПЛ «Лестер» – «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», «Челси» – «Астон Вилла» и «Ливерпуль» – «Эвертон».