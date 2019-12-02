Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии Украинец выступал за «Милан» в качестве игрока.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.

«Могу ли я вернуться в Италию? После того, как я завершу свое сотрудничество с Украиной, я действительно хотел бы найти команду в Италии. «Милан»? Я просто скажу одно: «Форца, «Милан», - цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, под руководством Шевченко сборная Украины выиграла свою отборочную группу к Евро-2020, опередив, в частности, действующего чемпиона континента команду Португалии.

На чемпионате Европы украинцы попали в группу С, в которой сыграют с командами Австрии, Голландии, а также командой, победившей в стыковых матчах (Грузия/Белоруссия/Северная Македония/Косово).