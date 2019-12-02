«Луч» может не доиграть сезон из-за финансовых проблем Команда выступает в ФНЛ.

ФК «Луч» (Владивосток) может не доиграть текущий сезон.

Как сообщает News.ru, в клубе имеютcя большие финансовые и кадровые проблемы. Футболисты и персонал не получают зарплату на протяжении трех месяцев.

Очередное заседание по вопросу банкротства клуба должно состояться в декабре.

В текущем сезоне «Луч» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 26 очков после 25 матчей.

В последнем туре владивостокские футболисты обыграли на выезде столичное «Торпедо» со счетом 2:0.