Вячеслав Фомин: Я сразу понял, что это был не простой стык

В октябрьском матче молодежных составов «Рубина» и «Спартака» в Москве тяжелую травму получил футболист гостей Вячеслав Фомин.
Защитник вспомнил эпизод с травмой.
«Я сразу понял, что это был не простой стык. После замены приложил лед и боль сошла, – рассказал футболист «БИЗНЕС Online». – В автобусе я снова почувствовал дискомфорт. Мне стало неудобно сидеть. Начал бледнеть, стало плохо. Трудно стало дышать».
Бригаду скорой помощи команда ждала прямо на дороге к аэропорту Домодедово. В больнице игроку поставили диагноз – тупая травма живота, большая потеря крови из-за внутреннего кровотечения. Была проведена операция.
Сейчас игрок продолжает восстановление. По прогнозам врачей, с марта футболист сможет вернуться к тренировкам.
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