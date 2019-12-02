Вячеслав Фомин: Я сразу понял, что это был не простой стык Футболист молодежного состава «Рубина» продолжает восстановление после тяжелой травмы.

В октябрьском матче молодежных составов «Рубина» и «Спартака» в Москве тяжелую травму получил футболист гостей Вячеслав Фомин.

Защитник вспомнил эпизод с травмой.

«Я сразу понял, что это был не простой стык. После замены приложил лед и боль сошла, – рассказал футболист «БИЗНЕС Online». – В автобусе я снова почувствовал дискомфорт. Мне стало неудобно сидеть. Начал бледнеть, стало плохо. Трудно стало дышать».

Бригаду скорой помощи команда ждала прямо на дороге к аэропорту Домодедово. В больнице игроку поставили диагноз – тупая травма живота, большая потеря крови из-за внутреннего кровотечения. Была проведена операция.

Сейчас игрок продолжает восстановление. По прогнозам врачей, с марта футболист сможет вернуться к тренировкам.