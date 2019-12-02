Владимир Обухов: О том, что стал лучшим игроком ноября, узнал, листая ленту в инстаграме Форвард «Тамбова» забил четыре гола в последних пяти турах.

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Форвард «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о том, как узнал, что стал лучшим игроком премьер-лиги в ноябре.

«Узнал об этом листая ленту в инстаграме, – сказал 27-летний игрок в интервью официальному сайту РПЛ. – Эмоции положительные, на самом деле приятно.

Не думал, что получу эту награду. Думал, что в основном определяют болельщики. А все прекрасно понимают, что болельщиков у ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» намного больше».

Напомним, Обухов выступает за «Тамбов» с сентября. В последних пяти турах на счету воспитанника «Спартака» четыре гола и две результативные передачи.

В понедельник «Тамбов» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 18-м туре. Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19:30 (мск).