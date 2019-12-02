Дмитрий Булыкин: Хочется, чтобы разрушили гегемонию Роналду и Месси, вручив «Золотой мяч» Ван Дейку Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.

- По поводу того, кто получит «Золотой мяч», недавно пошутил Хосеп Гвардиола, сказав, что награду отдадут Месси, затем посмотрят VAR и передадут Ван Дейку. Но, честно говоря, хочется, чтобы разрушили эту гегемонию Роналду и Месси и вручили «Золотой мяч» защитнику, - приводит слова Булыкина Sport24.ru.

Напомним, что Месси становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В 2017 году португалец Криштиану Роналду сравнялся с ним по количеству завоеванных призов. А год назад лучшим игроком был признан хорват Лука Модрич из «Реала».

Торжественная церемония, на которой назовут обладателя «Золотого мяча», пройдет 2 декабря в театре «Шатле» в Париже.