Месси прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» (видео)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вместе со своей семьей прибыл в столицу Франции, где сегодня, 2 декабря состоится церемония вручения «Золотого мяча». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба каталонского клуба.
В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.
Добавим, что церемония вручения стартует в 22.30 мск.
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