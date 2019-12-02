Месси прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» (видео) Аргентинец пять раз выигрывал этот трофей.

Загрузка... Форвард «Барселоны» Лионель Месси вместе со своей семьей прибыл в столицу Франции, где сегодня, 2 декабря состоится церемония вручения «Золотого мяча». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба каталонского клуба. В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич. Добавим, что церемония вручения стартует в 22.30 мск. BCN - Paris 🛬

Les #Messi sont bien arrivés à Paris ! #BallonDor pic.twitter.com/ibduV5wYYX — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 2 декабря 2019 г.