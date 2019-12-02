Матвеев – о матче с «Тамбовом»: «Краснодару» не хватило эмоций Встреча прошла на домашней арене «быков».

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после матча «Тамбовом» в 18-м туре РПЛ (0:0).

«Не хватило эмоций и последнего паса. У «Тамбова» десять человек встали в штрафной, было тяжело преодолевать такую оборону, хотя мы в середине тайма имели два хороших момента, которые могли реализовать», – цитирует специалиста «Чемпионат».

7 декабря «Краснодар» примет московский ЦСКА, а «Тамбов» сыграет на домашней арене с «Локомотивом».