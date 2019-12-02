«Золотой мяч»-2019. Ван Дейк – второй, Роналду – третий, Мбаппе – пятый

Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.
1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);
2. Вирджил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»);
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»);
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»);
5. Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
11. Френки Де Йонг (Голландия, «Барселона»);
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);
14. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
15. Маттейс Де Лигт (Голландия, «Ювентус»);
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);
17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»);
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»);
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»);
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
27-26. Жоржиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);
28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»).
Отметим, что по количеству полученных «Золотых мячей» Месси вышел в единоличные лидеры. Ранее пять раз приз получал форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, по три трофея на счету француза Мишеля Платини, а также голландцев Йохана Кройффа и Марко ван Бастена.
#BallonDor— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
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