Агент Роналду – журналистам: Криштиану – лучший в истории, и вы это знаете Португалец пропустил церемонию, прошедшую в Париже.

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Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал итоги голосования по выбору лучшего футболиста мира. Напомним, им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Криштиану – лучший в истории, и вы это знаете», – сказал Мендеш журналистам Marca.

34-летний Роналду занял 3-е место в голосовании. Вторая позиция – у защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Что касается Месси, то он стал первым футболистом в истории, который выиграл шесть «Золотых мячей». В активе Роналду – 5 трофеев.