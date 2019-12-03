Агент Роналду – журналистам: Криштиану – лучший в истории, и вы это знаете

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал итоги голосования по выбору лучшего футболиста мира. Напомним, им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
«Криштиану – лучший в истории, и вы это знаете», – сказал Мендеш журналистам Marca.
34-летний Роналду занял 3-е место в голосовании. Вторая позиция – у защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.
Что касается Месси, то он стал первым футболистом в истории, который выиграл шесть «Золотых мячей». В активе Роналду – 5 трофеев.
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