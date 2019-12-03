Жозеп Бартомеу: Надеюсь, это будет не последний «Золотой мяч» в карьере Месси - Советский спорт
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03 декабря 2019 10:59Футбол

Жозеп Бартомеу: Надеюсь, это будет не последний «Золотой мяч» в карьере Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» нападающему клуба Лионелю Месси.

- Он величайший игрок всех времен в истории футбола. Надеюсь, это будет не последний его «Золотой мяч». Он еще молод и может играть с нами еще много лет, - приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что в минувший понедельник в Париже в театре «Шатле» состоялась торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.

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