Жорже Мендеш: Роналду – лучший игрок в истории, и вы знаете это Португалец стал третьим в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Агент Жорже Мендеш заявил, что его клиент Криштиану Роналду из «Ювентуса» остается лучшим игроком в истории.

«Криштиану – лучший игрок в истории, и вы знаете это, – приводит Football Italia слова португальца.

Напомним, в понедельник в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». В шестой раз издание France Football признало лучшим игроком аргентинца Лионелю Месси из «Барселоны». В свою очередь занявший третье место Роналду проигнорировал церемонию. У него осталось пять «Золотых мячей».

Прошлый сезон стал первым для Роналду в «Ювентусе». По его итогам португальца признали лучшим игроком серии A.