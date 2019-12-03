«Реал» попытается летом купить Кулибали Защитник «Наполи» Калиду Кулибали попал в сферу интересов мадридского клуба.

По информации Calciomercato.com, «Реал» готовиться сделать супер предложение для звездного защитника Неаполя Калиду Кулибали следующим летом.

Как сообщает издание, руководство испанского клуба видят в защитнике сборной Сенегала идеального преемника 33-летнему Серхио Рамосу, контракт которого с клубом истекает в 2021 году.

Также отмечается, что испанцы могут столкнуться с жесткой конкуренцией за подпись Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в услугах сенегальского защитника заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Сити».