Марк-Андре тер Штеген: У Месси еще много лет в футболе Аргентинец в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».

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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в голосовании за право стать обладателем «Золотого мяча».

«У него все еще много лет в футболе, – приводит Sport.es слова 27-летнего немца. – Мы хотим, чтобы он оставался на многие годы. Пока он сохраняет мотивацию и желание, он будет с нами.

Месси посвящает всю свою жизнь футболу. Он заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо еще».

Напомним, 32-летний Месси опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей».