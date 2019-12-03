Вячеслав Малафеев: Если Финляндия присутствует на чемпионате Европы, значит, она это заслужила Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, какие матчи намерен посетить во время чемпионата Европы 2020 года.

- Если честно, уже даже купил билеты на матчи в Риме, Бильбао, ну, и в Санкт-Петербурге.

На самом деле, слабых команд нет, если Финляндия присутствует на чемпионате Европы, значит, она это заслужила.

Каждый матч будет очень непредсказуемым. Мы ожидаем самоотдачи от футболистов, и на положительных эмоциях от ЧМ можем выйти из группы, а дальше посмотрим, - цитирует Малафеева Sport24.ru.

Напомним, по результатам жеребьевки на групповом этапе чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Начнет турнир команда Станислава Черчесова 13 июня матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня, там же, сыграет с Финляндией, а завершится групповой этап для россиян в Копенгагене, 22 июня, матчем с датчанами.