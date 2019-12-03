Александр Головин: Три удаления – это стечение обстоятельств - Советский спорт
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03 декабря 2019 14:56ФутболЛипкин Антон

Александр Головин: Три удаления – это стечение обстоятельств

Российский полузащитник три раза был удален в 2019 году.

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о трех удалениях, которые он получил в 2019 году.

23-летний российский игрок получил две красные карточки в матчах чемпионата Франции и одну – за национальную команду.

«Я думаю, что это стечение обстоятельств, – приводит «Чемпионат.com слова Головина. – В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался».

В нынешнем сезоне на счету Головина 13 матчей за «Монако» в чемпионате Франции и Кубке французской лиги, три гола и две результативные передачи.

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