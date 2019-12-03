Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра ПФЛ переходит на проведение турнира в четырех зонах.

Президент ПФЛ Андрей Соколов высказался о изменениях в структуре проведения чемпионата.

Во вторник на внеочередном собрании лиги было принято решение о переходе турнира со следующего сезона на четыре группы вместо нынешних пяти.

«Рассматривались два варианта: три группы и четыре группы, – приводит «Р-Спорт» слова Соколова. – Также есть обстоятельства, которые заставляют задуматься об изменениях. Структура была введена давно, больше десять лет назад. Конечно, это требует пересмотра».

Отметим, что в настоящее время турнир ПФЛ проходит в пяти группах: «Запад», «Центр», «Восток», «Юг», «Урал-Поволжье».