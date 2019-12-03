Сергей Кирьяков – о «Золотом мяче»: Ван Дейк здорово сыграл, но у игроков атаки есть преимущество Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Загрузка... Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси из «Барселона» в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2019 года. Напомним, 32-летний Месси опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Ван Дейк здорово сыграл, вопросов нет, но все-таки атакующие футболисты имеют определенное преимущество перед игроками, выполняющими оборонительные функции, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кирьякова. – А Месси в прекрасной форме». Ранее Месси получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей».