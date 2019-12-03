Сергей Силкин: Отдал бы «Золотой мяч» Салаху Эксперт прокомментировал вручение престижной награды Лионелю Месси.

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Известный футбольный эксперт и бывший защитник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу вручения «Золотого мяча». Приз лучшему футболисту мира уже в шестой раз достался аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Думаю, это неправильный выбор, – отметил Силкин в интервью «Евро-Футбол.Ру». – Очень много футболистов, которые за этот год себя проявили очень здорово. Считаю, и Салах достоин «Золотого мяча», и Ван Дейк. Понятно, что Месси – обалденный футболист, но у него был не лучший сезон. Понятно, что Месси с Роналду лучше других, но они проводят не самые удачные сезоны. Поэтому в нынешнем году можно было отдать приз кому-то другому.

Я бы отдал награду Салаху. Это мое мнение. Мне очень нравится атакующий футбол. Салах очень много в одиночку решает моментов. Его голы решают исход матчей. Можно забить пять, когда команда забивает восемь, а другое дело, когда команда побеждает 2:1, и ты ставишь победную точку и решаешь исход встречи. Это очень важно для команды. Не каждый игрок при напряженном счете способен взять на себя решение какого-то эпизода. А они с Сане берут и исполняют. У них это здорово получается».

Напомним, что минувшей весной «Ливерпуль», за который играют Мохамед Салах и Виргил Ван Дейк, обыграл «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов. После выездного поражения 0:3 английский клуб выиграл дома 4:0.