ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником Форвард «Жилины» забил четыре гола в нынешнем сезоне.

Форвард «Жилины» Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

20-летний словацкий нападающий играет за «Жилину» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Боженика три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии. Всего он провел за команду 58 матчей и забил 19 голов.

В июне 2019 года Боженик дебютировал в сборной Словакии. В восьми матчах за национальную команду у него четыре гола.

По данным источника, переход может состояться зимой. ЦСКА рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

После 18 туров ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.