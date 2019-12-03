В Украине приостановили дело о договорных матчах - Советский спорт
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03 декабря 2019 19:08ФутболШарафудинов Виктор

В Украине приостановили дело о договорных матчах

В мошенничестве подозревают пять клубов украинской премьер-лиги.

Следствие по делу организации так называемых договорных футбольных матчей остановили, сообщает УкрИнформ.

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на запрос украинского национального информационного агентства.

«По состоянию на 21 ноября 2019 года досудебное расследование в уголовном производстве приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса», - говорится в ответе Нацполиции. Ответ был получен сегодня 3 декабря.

Норма законодательства, на которую ссылаются в Нацполиции, предусматривает приостановление следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В мае 2018 года руководители Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генпрокуратуры и Федерации футбола Украины отчитались о проведении спецоперации, в ходе которой была задокументирована деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов. Тогда провели 40 обысков на территории 10 областей.

По данным правоохранителей, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и коммерческие структуры. В частности, следователи установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

Зная будущий результат игры, участники преступных групп лично или через доверенных лиц делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов в год.

По данным «Украинской правды», среди 35 клубов, которые оказались втянуты расследование, оказались сразу пять команд украинской премьер-лиги: бронзовый призер минувшего сезона «Александрия», «Олимпик», «Звезда», «Ворскла» и луганская «Заря».

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