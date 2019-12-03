В «Агроком Холдинг» готовы простить часть долгов «Ростова» Ранее компания пыталась отсудить у ростовского клуба 134 миллиона рублей.

Загрузка...

Компания «Агроком Холдинг», входящая в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, готова простить часть долга футбольному клубу «Ростов», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее «Агроком Холдинг» обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ФК «Ростов» с требованием о взыскании задолженности по договору займа в размере 64 млн рублей, почти 18 млн рублей процентов за пользование займом, а также порядка 52 млн рублей неустойки. Суд в данном иске отказал, и в «Агроком Холдинг» собирались обжаловать решение суда. Но сейчас компания готова на разумный компромисс, «учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе, а также его социальную значимость для региона».

«Мы готовы вернуться к переговорам с целью возможного заключения мирового соглашения на стадии апелляционного обжалования, которое предполагает безусловный возврат ООО «Агроком Холдинг» основного долга – 64,7 млн рублей», - сообщили в компании, добавив, что в отношении накопившихся штрафных санкций, пеней и неустоек готовы пойти на уступки вплоть до полного отказа от их возмещения.

ТАСС также сообщает, что с 2015 по 2017 год компания выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что «всплывают» старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке.

О трудной финансовой ситуации в «Ростове» публично говорил и главный тренер команды Валерий Карпин.

Ростовчане идут на пятом месте в РПЛ, набрав 31 очко в 18 турах. 8 декабря команда Карпина сыграет в гостях со «Спартаком».