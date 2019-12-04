Даниил Уткин: С Широковым играем в похожем стиле Даниил дебютировал в РПЛ в 2018 году.

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20-летний полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин в интервью официальному сайту клуба рассказал о том, какие футболисты повлияли на его карьеру.

– Пока играл опорника, просматривал игру многих топ-футболистов на этой позиции. Приглядывался, что у кого могу взять. Но одного не выделю, с кумирами не сложилось. А сейчас больше внимания обращаю на атакующих игроков. Назову Озила в лучшие годы, есть чему поучиться Зидана, да и у того же Головина. Ну и ребят из «Краснодара», начиная с Романа Широкова, тоже выделю – их игру я видел ежедневно, старался обогащаться навыками и видением игры. Кажется, мы с Широковым играем в похожем стиле. При невысокой скорости стараемся компенсировать недостатки за счет правильных решений, – цитирует Уткина пресс-служба «Краснодара».

В этом сезоне Даниил принял участие в 23 матчах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 1,5 миллионов евро.