«Арсенал» может обменять Бельерина на Демираля Игроки не имеют постоянной практики в своих нынешних клубах.

Лондонский «Арсенал» желает укрепить свою оборону центральным защитником «Ювентуса» и сборной Турции Мериха Демираля. Об этом сообщает портал Calcio Mercato.

Отмечается, что в сделку может быть включен Эктор Бельерин, практически не имеющий практики в команде – в этом сезоне испанец сыграл лишь в двух матчах АПЛ. То же самое касается и Демираля – Маурицио Сарри предпочитает использовать других игроков (Бонуччи, Де Лигт и Ругани).

Напомним, что Демираль был куплен у «Сассуоло» летом этого года за 18 миллионов евро. С тех пор он принял участие в одной игре чемпионата Италии против «Вероны» (2:1).