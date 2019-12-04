«Арсенал» может обменять Бельерина на Демираля

Лондонский «Арсенал» желает укрепить свою оборону центральным защитником «Ювентуса» и сборной Турции Мериха Демираля. Об этом сообщает портал Calcio Mercato.
Отмечается, что в сделку может быть включен Эктор Бельерин, практически не имеющий практики в команде – в этом сезоне испанец сыграл лишь в двух матчах АПЛ. То же самое касается и Демираля – Маурицио Сарри предпочитает использовать других игроков (Бонуччи, Де Лигт и Ругани).
Напомним, что Демираль был куплен у «Сассуоло» летом этого года за 18 миллионов евро. С тех пор он принял участие в одной игре чемпионата Италии против «Вероны» (2:1).
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