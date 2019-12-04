Павел Колобков: Сборная России должна войти в десятку лучших сборных мира

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что перед сборной России поставлена задача попасть в первую десятку рейтинга ФИФА.
«Задача сборной России по футболу - войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА, - приводит слова Колобкова ТАСС. - Это сложно, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается».
Напомним, в октябре российская сборная досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020. В отборочном турнире команда Черчесова заняла в группе второе место, уступив только сборной Бельгии.
На чемпионате Европы соперниками сборной России на групповом этапе стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Первые две игры россияне сыграют в Санкт-Петербурге. 13 июня с бельгийцами и 17 июня с командой Финляндии. Завершится групповой этап для сборной России в Копенгагене, 22 июня, матчем со сборной Дании.
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