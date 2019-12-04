Анатолий Бышовец: Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы Нападающий «Зенита» и сборной России подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.

Бывший футболист и тренер Анатолий Бышовец высказал свое мнение о болельщиках, оскорблявших Артема Дзюбу.

«Фанаты выразили свое отношение к игроку, который сказал, что забьет семь мячей Сан-Марино, а ничего не забил. Человек говорил, что сборная России будет биться как львы, а он львенок. Фанаты не удовлетворены его игрой в матчах с «Лейпцигом», «Локомотивом», сборной Бельгии. Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы. Я поддержал критику, да, но критику Дзюбы как игрока», - приводит слова Бышовца «РИА Новости».

Напомним, оскорбительные выкрики с трибун в адрес Артема Дзюбы начались в заключительном матче сборной России в отборочном турнире Евро-2020 против команды Сан-Марино (5:0).

После этого, в матчах РПЛ «Урал» - «Спартак» в Екатеринбурге (0:0) и «Зенит»- «Спартак» в Санкт Петербурге (1:0) фанаты красно-белых продолжали скандировать нецензурные кричалки в адрес футболиста. Предполагается, что болельщики «Спартака» на смогли простить Дзюбе переход в стан принципиального соперника - питерского «Зенита».