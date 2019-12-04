Мать Месси: Мы думали, что пятый «Золотой мяч» останется для Лионеля последним В понедельник аргентинец в шестой раз в карьере был признал France Football лучшим игроком мира.

Селия Куччиттини, мать футболиста «Барселоны», рассказала, что она удивлена тем, что ее Лионель Месси продолжает покорять новые вершины и получать новые награды.

«Я невероятно счастлива, ведь мы не ожидали, что мой сын опять выиграет этот приз, – заявила Селия в интервью CNN Radio Argentina. – Мы думали, что пятый «Золотой мяч» останется для Лионеля последним, но все мы были приятно удивлены. Я всегда восхищаюсь сыном. Он продолжает удивлять нас каждый день своими новыми достижениям. Ну а самое главное – это то, что Лионель – прекрасный человек».

До Месси никому прежде не удавалось завоевать «Золотой мяч» целых шесть раз. Пять наград от France Football у Криштиану Роналду.