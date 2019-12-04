Слуцкий может возглавить греческий АЕК Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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Руководство футбольного клуба АЕК проявляет интерес к российскому специалисту Леониду Слуцкому. Согласно источнику, боссы греческой команды уже вышло на связь с его агентом. О других деталях переговоров не уточняется.

На данный момент АЕК занимает 5-е место в таблице чемпионата страны. Что касается Слуцкого, то в конце ноября он покинул голландский «Витесс», с которым проработал чуть больше года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА и сборной России интересен руководству «Монако».