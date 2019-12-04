«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»

Игра 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершилась со счетом 1:2.
Гости открыли счет на 5-й минуте, когда Виссам Бен Йеддер реализовал пенальти. В концовке первого тайма хозяева тоже заработали 11-метровый, и это помогло им отыграться. Точный удар с «точки» нанес Яя Саного.
«Монако», тем не менее, вырвал победу в концовке матча. На 84-й минуте после прострела Бен Йеддер мяч в сетку ворот «Тулузы» переправил Желсон Мартинш.
Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков отыграл 65 минут и был заменен на Сеска Фабрегаса.
В активе «Монако» две победы в трех последних матчах чемпионата. Команда Леонарду Жардима, сыграв 15 матчей, занимает 13-е место с 21 очком.
«Тулуза» потерпела шестое поражение подряд и остается на последнем 20-м месте с 12 очками после 16 игр.
Обе команды следующие матчи чемпионата проведут 7 декабря. «Тулуза» сыграет в гостях со «Страсбуром», а «Монако» примет «Амьен».
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