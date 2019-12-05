Лионель Месси: Мане - это тот футболист, который мне нравится Аргентинец получил свой очередной «Золотой мяч».

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об итогах голосования за «Золотой мяч».

«Мне жаль, что Садьо Мане стал только четвертым. В этом году было много достойных претендентов и было сложно выбрать конкретного игрока. Но я отметил Мане, потому что он футболист, который мне нравится», - сказал Месси в интервью Canal +.

32-летний аргентинец получил свой шестой «Золотой мяч» в карьере. Ранее он признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Сенегалец Мане из «Ливерпуля» занял четвертое место по результатам голосования.