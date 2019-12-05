Лионель Месси: Мане - это тот футболист, который мне нравится - Советский спорт
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05 декабря 2019 07:54ФутболНечаев Юрий

Лионель Месси: Мане - это тот футболист, который мне нравится

Аргентинец получил свой очередной «Золотой мяч».

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об итогах голосования за «Золотой мяч».

«Мне жаль, что Садьо Мане стал только четвертым. В этом году было много достойных претендентов и было сложно выбрать конкретного игрока. Но я отметил Мане, потому что он футболист, который мне нравится», - сказал Месси в интервью Canal +.

32-летний аргентинец получил свой шестой «Золотой мяч» в карьере. Ранее он признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Сенегалец Мане из «Ливерпуля» занял четвертое место по результатам голосования.

Месси – шестикратный! В понедельник в Париже состоялось вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотого мяча» от France Football. Вне зависимости от того, что в какие-то годы она проводилась совместно с ФИФА, а теперь пути премий вновь разошлись (у ФИФА – The Best), она продолжает оставаться в мире футбола премией номер один. 03.12.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
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