«Коринтианс» интересуется Педро Рошей Полузащитник «Спартака» проводит сезон на правах аренды в «Крузейро».

«Коринтианс» проявляет интерес к полузащитнику «Крузейро» Педро Роше, права на которого принадлежат «Спартаку», сообщает globoesporte.com.

Клуб из Сан-Паулу изучает возможность приобретения 25-летнего бразильца, однако помешать трансферу может высокая зарплата игрока.

Напомним, «Крузейро» арендовал Рошу в апреле этого года. В 23 матчах за команду полузащитник забил два гола и сделал две результативные передачи. Ожидается, что в январе Роша вернется в «Спартак», контракт с которым у него действует до 2021 года. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в семь миллионов долларов.

Добавим, что за тур до окончания чемпионата «Коринтианс» занимает седьмое место и не сможет подняться выше. В то же время «Крузейро» продолжает борьбу за то, чтобы сохранить место в серии A.