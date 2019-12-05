Павел Комолов: «Нижнему Новгороду» не хватает стабильности Команды ФНЛ завершили первую часть сезона.

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Комолов поделился своим мнением о том, почему текущий сезон складывается для его команды не так успешно, как ожидалось.

«Думаю, всегда есть целый ряд факторов. Возможно, сказалось на команде то, что была поставлена большая цель - повышение в классе. Соперники настраивались на нас по-особенному. Но вот что явно бросается в глаза – команде не хватает стабильности. Мы можем отлично сыграть против сильного соперника, но затем провалить полностью следующую игру. Надеюсь, на зимних сборах мы все подкорректируем и будем физически нормально выглядеть», - рассказал футболист в интервью News.ru.

В текущем сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. После 25 игр в активе команды 35 очков.

В последнем матче перед перерывом «Нижний» обыграл на выезде воронежский «Факел» со счетом 2:0.

Следующий тур в ФНЛ состоится 9 марта. «Нижний Новгород» на своем поле примет Калининградскую «Балтику».