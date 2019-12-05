«Локомотив» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве

Матч 19-го тура молодежного первенства «Арсенал» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3.
На пятой минуте защитник тульской команды Ярослав Гарастюк забил в свои ворота, но затем «Арсенал» вышел вперед. На 12-й минуте забил Тамерлан Мусаев, а на 60-й – Даниил Хлусевич.
Концовка матча оказалась за «Локомотивом». Илья Петухов на 66-й минуте реализовал пенальти, а гол Тимура Сулейманова на 80-й принес железнодорожникам победу.
«Локомотив вышел на второе место в молодежном первенстве, набрав 33 очка. «Арсенал» переместился на третью строчку турнирной таблицы. У тульской команды 32 очка.
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