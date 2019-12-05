«Зенит» выиграл у «Динамо» в матче молодежного первенства Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Матч 19-го тура молодежного первенства России «Зенит» – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 29-й минуте с пенальти Вадим Симутенков.

Несмотря на поражение, динамовцы сохранили лидерство в молодежном первенстве. У бело-голубых 41 очко после 19 туров.

«Зенит» на данный момент занимает третью строчку с 33 очками. Столько же у молодежного состава «Локомотива», который идет на втором месте