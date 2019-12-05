Оле-Гуннар Сульшер: Можно сказать, что Мактомини незаменим для «Манчестер Юнайтед» Шотландец сыграл с «Тоттенхэмом» после трех недель восстановления.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1) высказался о важности для команды полузащитника Скотта Мактомини.

«Можно сказать, что он незаменимый на данный момент, – приводит Goal.com слова норвежца. – У меня и мысли не было, чтобы не попробовать ускорить его возвращение.

Он работал накануне, но это была легкая тренировка с резервистами, но он крутой парень. Он никогда не скажет «нет, спасибо», если чувствует себя нормально. Впервые я форсировал возвращение игрока, который не набрал форму, хотя он всегда готов играть».

Отметим, что 22-летний шотландец сыграл впервые с 10 ноября и провел на поле все 90 минут.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 7 декабря манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».