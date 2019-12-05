АЕК предлагает Слуцкому контракт на полтора года Российский тренер ведет переговоры с греческим клубом.

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Клуб греческой суперлиги АЕК предложил Леониду Слуцкому контракт на полтора года. Об этом сегодня сообщил греческий портал Sportime.

Источник утверждает, что на переговорах в Амстердаме российский тренер дал положительный ответ на предложение технического директора афинского клуба Ильи Ивича о заключении контракта до лета 2021 года. По информации Sportime, Слуцкий не единственный кандидат, однако именно его кандидатура является приоритетом для руководства АЕКа.

В данный момент АЕК идет на пятом месте в чемпионате Греции, набрав 18 очков в 12 турах. От лидеров «Олимпиакоса» и ПАОКа команда отстает на десять очков.

25 августа нынешнего года в АЕКе состоялась смена главного тренера. Вместо уволенного португальца Мигела Кардозу был назначен грек Никос Костеноглу.

30 ноября Слуцкий был уволен из голландского «Витесса» после того, как клуб из Арнема потерпел пятое поражение подряд.