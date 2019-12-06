Источник: Каррера возглавил греческий АЕК Специалист известен в России по работе с московским «Спартаком».

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Итальянец Массимо Каррера продолжит карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его данным, бывший наставник красно-белых подписал соглашение с командой, о чем официально объявят в пятницу, 6 декабря.

Ранее сообщалось, что АЕК пытался пригласить экс-наставника московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Что касается Карреры, то после ухода из «Спартака» в 2018 году он находится в творческом отпуске.