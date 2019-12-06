Юрий Чеботарев: Знал, что матч «Динамо» – «Спартак-Алания» в 1996 году – договорной После той игры в Москве Чеботарев не работал в высшей лиге два года.

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Бывший арбитр Юрий Чеботарев вспомнил матч чемпионата России 1996 года между «Динамо» и «Спартаком-Аланией» (1:1), в котором он назначил пенальти в ворота бело-голубых.

«Когда (Николай) Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». – «Если не зайдешь, тебе помогут зайти». – «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся, готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Все.

Но при этом я знал, что прав. (Сергей) Штанюк руками вцепился в трусы (Анатолия) Канищева прямо передо мной – чистый пенальти. Знал я и другое – игра была договорная», – сказал Чеботарев в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что после того матча Чеботарев пропустил два года и вернулся в высшую лигу в 1999 году.

Чеботарев завершил судейскую карьеру в 2003 году, а с 2005 года работает инспектором.